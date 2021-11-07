اطلاق نار وسقوط جرحى.. ماذا جرى عند الكورنيش البحري في طرابلس؟

تطوراشكال بين عدد من الاشخاص عند الكورنيش البحري في مدينة الميناء الى اطلاق نار ما ادى الى سقوط جريحين تم نقلهما الى مستشفيات المنطقة.

وعلى الفور حضرت القوى الامنية وفرضت طوقا امنيا وباشرت التحقيقات.