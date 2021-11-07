لبنان

اطلاق نار وسقوط جرحى.. ماذا جرى عند الكورنيش البحري في طرابلس؟

Lebanon 24
07-11-2021 | 23:25
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تطوراشكال بين عدد من الاشخاص عند الكورنيش البحري في مدينة الميناء الى اطلاق نار ما ادى الى سقوط جريحين تم نقلهما الى مستشفيات المنطقة.
وعلى الفور حضرت القوى الامنية وفرضت طوقا امنيا وباشرت التحقيقات.
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اطلاق نار

طرابلس

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