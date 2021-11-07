اغلاق مدرسة في طرابلس.. والسبب كورونا

وجهت ادارة مدرسة دار انترناشيونال في التبانة بيانا الى أهالي الطلاب جاء فيه:

بعد أن ثبت اصابة عدد من اهالي تلاميذنا بفايروس كورونا و اختلاط البعض منهم بموظفينا اضافةً لإختلاط أولادهم مع زملائهم في المدرسة، قررت الإدارة من بعد دراسة للواقع وحرصاً على السلامة العامة وتجنباً لأي انتشار للفايروس بين المعلمات و التلاميذ و الموظفين و العاملين في المدرسة و من بعد التنسيق مع المنطقة التربوية في الشمال اغلاق المدرسة ابتداء من صباح غداً الاثنين ٠٨/١١/٢٠٢١ وحتى مساء الأحد ١٤/١١/٢٠٢١ لتجري خلال هذه المدة اعمال التعقيم و التطهير للمبنى.وتتمنى من حضراتكم مراقبة حالة أولادكم الصحية خلال مدة التسكير و بعدها و ابلاغ الإدارة في حال ظهور اي حالة مرضية لتجنب اي اغلاق مماثل خلال العام الدراسي.