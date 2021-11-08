إنتبهوا الى سياراتكم... سرقة من نوع جديد تبرز الى الواجهة! (صور)

تنشط في الاونة الاخيرة سرقة اطارات السيارات خصوصاً في منطقة البداوي حيث يتفاجأ المواطن ان اطار سيارته قد سرق، وفق مندوبة لبنان 24.وتأتي هذه الظاهرة مع ارتفاع سعر اطار السيارة والذي بلغ حوالي المليون ليرة، بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداءيضاف الى ذلك ان السارق يأخذ راحته بالسرقة بسبب الظلام الذي تشهده منطقة البداوي والشمال عموماً.