لبنان

الحكومة ماضية في اجتماعاتها مع صندوق النقد والبنك الدولي وميقاتي يشرح الرؤية الاقتصادية اليوم

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-11-2021 | 01:00
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يفتتح الاسبوع الحكومي اليوم بلقاء اقتصادي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي في وسط بيروت، يتحدث خلاله عن مجمل الملفات الاقتصادية لا سيما منها المفاوضات التي بدأت مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

واللقاء الذي سيجمع عددا كبيرا من اهل الاختصاص سوف يشكل مناسبة ليجدد رئيس الحكومة التأكيد " ان العمل الحكومي مستمر بوتيرة عادية لانجاز الملفات المطلوبة في انتظار ان تفضي الاتصالات السياسية الى عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد".

وسيشدد رئيس الحكومة على" ان المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والاجتماعات عبر التقنيات الالكترونية متواصلة بوتيرة سريعة، بالتوازي مع اجتماعات مع البنك الدولي في اطار استكمال البحث في مضامين خطة التعافي الاقتصادي".

ومن المقرر في هذا السياق "ان يشهد السراي الحكومي يوم غد الثلاثاء اجتماعات متتالية بين رئيس الحكومة والوزراء المختصين والمسؤولين عن البنك الدولي، بعد عدد من الاجتماعات التمهيدية التي جرت الاسبوع الفائت.

سياسيا من المقرر ان يجتمع الرئيس ميقاتي عند العاشرة والنصف صباحا مع الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي ، الذي سيجول ايضا  على رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب.

ووفق المعلومات فإن وفد الجامعة العربية سيحمل معه حصيلة المشاورات التي أجراها الامين العام للجامعة احمد ابو  الغيط مع عواصم الخليج العربي وسينقل رسالة يدعو فيها الى العمل من اجل تطويق الأزمة الديبلوماسية بين لبنان والمملكة العربية السعودية ".

 

المصدر: لبنان 24

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خاص "لبنان 24"

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