عبدالله: التزام وزير الطاقة خطوة في الاتجاه الصحيح

التزام وزير الطاقة بتكليف إدارة المناقصات في مسألة الفيول العراقي ،وبغض النظر عن الفترة الزمنية القصيرة،هي خطوة في الاتجاه الصحيح، تعكس الجدية والحرص على المال العام ،لأنه من الواضح أن الفروقات الكبيرة في الأسعار ستظهر دون أدنى شك ،
وستكشف حجم وكلفة المخالفات السابقة !
— Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) November 8, 2021
التزام وزير الطاقة بتكليف إدارة المناقصات في مسألة الفيول العراقي ،وبغض النظر عن الفترة الزمنية القصيرة،هي خطوة في الاتجاه الصحيح، تعكس الجدية والحرص على المال العام ،لأنه من الواضح أن الفروقات الكبيرة في الأسعار ستظهر دون أدنى شك ،
وستكشف حجم وكلفة المخالفات السابقة !