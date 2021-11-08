عبدالله: التزام وزير الطاقة خطوة في الاتجاه الصحيح

غرّد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله عبر "تويتر"، قائلاً: "التزام وزير الطاقة بتكليف إدارة المناقصات في مسألة الفيول العراقي، وبغض النظر عن الفترة الزمنية القصيرة، هي خطوة في الاتجاه الصحيح، تعكس الجدية والحرص على المال العام، لأنه من الواضح أن الفروقات الكبيرة في الأسعار ستظهر من دون أدنى شك، وستكشف حجم وكلفة المخالفات السابقة!".

التزام وزير الطاقة بتكليف إدارة المناقصات في مسألة الفيول العراقي ،وبغض النظر عن الفترة الزمنية القصيرة،هي خطوة في الاتجاه الصحيح، تعكس الجدية والحرص على المال العام ،لأنه من الواضح أن الفروقات الكبيرة في الأسعار ستظهر دون أدنى شك ،

وستكشف حجم وكلفة المخالفات السابقة ! — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) November 8, 2021