درويش: إعتكاف ميقاتي غير مطروح

قال عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب علي درويش: "الأمور حتى اللحظة في إطار المراوحة وننتظر المؤشرات التي ستنتج عن زيارة الوفد العربي اليوم ويجب إعادة تصويب البوصلة والإنكباب على حلّ أزمات الناس".وأضاف في حديث لـ"صوت كل لبنان": "موضوع اعتكاف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي غير مطروح لأن الرئيس ميقاتي يتلمّس الواقع الذي يعيشه المواطن واجتراح الحلول مسؤولية الجميع ويجب إيجاد حلّ لإعادة طرح أمور الناس على طاولة مجلس الوزراء".وتابع: "محبو وأصدقاء لبنان يقومون باتصالات معينة قد تصل إلى نتائج ولكن لا يزال هناك تعقيدات للأسف".