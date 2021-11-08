"لتدكير" درّاجتهما المعطّلة...هذا ما فعلاه

بموجب إدعاء النيابة العامة الإستئنافية وقرار الهيئة الإتهامية في بيروت، أحيل على محكمة الجنايات في بيروت كل من وسام.م(مكتوم القيد) ومحمد.ج(لبناني) لمحاكمتهما بجناية المادة ٦٣٨ من قانون العقوبات.

ففي الوقائع، وبالإستماع الى المتّهمَين في فصيلة الجميزة، أفاد وسام.م أنه كان برفقة محمد.ج في محلة وسط بيروت للمشاركة في المظاهرات، ولدى مغادرتهما تعطّلت الدراجة النارية التي كانا على متنها على الأوتوستراد المؤدي من الأشرفية الى برج الغزال، فتوجّه محمد.ج الى زاروب خلف السنتر المذكور وأحضر دراجة نارية، هي التي ضُبطا على متنها.

وأكد محمد.ج على ما ورد في إفادة رفيقه، مضيفاً أنه عندما تعطّلت الدراجة التي كانا على متنها، توجّه الى أحد الزواريب حيث وجد دراجة نارية كان محرّكها يعمل فأخذها وتوجّه على متنها الى مكان وجود وسام.م حيث تم إلقاء القبض عليهما.

وكرّر المتّهمان أقوالهما أمام القائم بالتحقيق في مفرزة بيروت القضائية، وأضافا أن الهدف من إحضار الدراجة المضبوطة كان "تدكير" دراجتهما المعطلة.

وفي الإستجواب التمهيدي، إعترف محمد.ج بسرقة الدراجة فيما أنكر وسام.م ما أُسند اليه.

هيئة محكمة الجنايات أصدرت حكماً غيابياً، لتواري المتّهمين عن الأنظار، قضى بتجريمهما بجناية المادة ٦٣٨ عقوبات، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة بهما مدة ثلاث سنوات، وإدانتهما بجنحة المادة ٧٣ أسلحة وحبسهما مدة ستة أشهر سنداً لها، وإدغام العقوبتين بحيث ينفذان العقوبة الجنائية باعتبارها الأشد.