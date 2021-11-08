الخازن: استقالة قرداحي في سبيل الحلّ تحصيل حاصل





ورأى في حديث تلفزيوني، ان استقالة الوزير جورج قرداحي جزء صغير من الأزمة واستقالته في سبيل الحلّ تحصيل حاصل، انما حصل تقصير هائل من قبل رئيس الجمهورية والحكومة في ارساء التوازن بين الاراء في لبنان والعلاقات مع دول الخليج وحصل سوء ادارة كبير للملف. جدد النائب فريد هيكل الخازن تأكيده بان البطاقة التمويلية في أساسها مهينة للشعب اللبناني ومهينة بحق الدولة ولكن اليوم أصبحت أساسيّة علماً أنّ هناك صعوبة في تطبيقها، لافتا الى ان الحل يبدأ بالإصلاحات وبالتوافق العام وبإعادة الثقة.ورأى في حديث تلفزيوني، ان استقالة الوزير جورج قرداحي جزء صغير من الأزمة واستقالته في سبيل الحلّ تحصيل حاصل، انما حصل تقصير هائل من قبل رئيس الجمهورية والحكومة في ارساء التوازن بين الاراء في لبنان والعلاقات مع دول الخليج وحصل سوء ادارة كبير للملف.

واضاف الخازن ان لبنان بموقعه الجغرافي لا يمكن ان يخرج من محيطه العربي، من هنا مطلوب تفعيل العلاقات والاتصالات مع دول الخليج التي تحتضن عددا كبيرا من اللبنانيين، وعلى القوى السياسية بدءا من رأس الهرم التحرك سريعا والقيام بالخطوات المطلوبة لترميم العلاقة مع دول الخليج.