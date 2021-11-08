لبنانيون قلقون من العودة خلال فترة الأعياد!

رغم التطمينات الخليجية، يتردد عدد من اللبنانيين المقيمين في دول خليجية عدة في السفر الى لبنان لقضاء فترة الاعياد الشهر المقبل مع عائلاتهم، خوفاً من عدم السماح لهم بالعودة، بسبب الأزمة الأخيرة بعد تصريحات وزير الاعلام جورج قرداحي. وينتظر هؤلاء خواتيم هذه الازمة ليأخذوا القرار المناسب بالسفر الى لبنان أو عدمه رغم حجزهم للتذاكر.وقال مطلعون أن حال الترقب لا تزال مسيطرة داخلياً وخارجياً حول طريقة إنهاء الأزمة مع الخليج التي تتصاعد يوماً بعد يوم، متسائلين عن سبب تجاهل قرداحي لدعوات "تحكيم ضميره وتقدير الظروف واتخاذ الموقف الذي ينبغي اتخاذه، وتغليب المصلحة الوطنية على الشعارات الشعبوية".