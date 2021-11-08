مشكلة كبيرة تنتظرنا.. هذا ما أعلنه وزير سابق

قال وزير الداخلية الأسبق مروان شربل: "اذا لم يحدث تفاهم داخلي فستبقى جلسات الحكومة معلّقة والحل داخل لبنان والخلافات السياسية ممكن ان تترجم في الشارع".



وأضاف في حديث لـ "صوت كل لبنان" اننا "سنكون امام مشكلة كبيرة في حال وصلنا الى موعد الانتخابات النيابية والرئاسية وبقي الوضع على ما هو عليه اليوم".