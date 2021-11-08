لبنان

شكوى ضد القاضي حبيب مزهر أمام هيئة التفتيش القضائي... هذه تفاصيلها

Lebanon 24
08-11-2021 | 02:03
A-
A+
Doc-P-883833-637719595330863278.jpeg
Doc-P-883833-637719595330863278.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تقدمت الدائرة القانونية "لمجموعة الشعب يريد إصلاح النظام"، ممثلةٌ بالمحامين هيثم عزُّو، حسن بزِّي، نجيب فرحات، جان بيار خليفة، جوزيف وانيس، ملاك حمية، بيار الجميّل، الياس طعمة، جلبير أبي عبود والصحافي جوي حداد بشكوى مسلكية ضد القاضي حبيب مزهر أمام هيئة التفتيش القضائي سُجلت برقم 113/2021 تاريخ 8/11/2021، طالبةً فيها إحالته أمام هيئة التأديب والإيعاز لمَن يلزم لكفّ يده وإيقافه فوراً عن العمل وتعليق عضويته في مجلس القضاء الأعلى الى حين صدور قرار التأديب، والطلب من النيابة العامة التمييزية فتح تحقيق عدلي فوري معه تمهيداً لتحريك الحق العام أصولاً ضده بجريمتيَّ التزوير المعنوي ومحاولة خرق سرية تحقيق جنائي، وذلك على خلفيَّة القرار الصادر عنه بتاريخ 4/11/2021 في معرض دعوى رد القاضي نسيب إيليا والذي تسلَّل من خلاله بصورة غير مشروعة وخلافاً للأصول إلى ملف رد المحقق العدلي في جريمة إنفجار المرفأ القاضي طارق البيطار.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:56 | 2021-11-08
04:25 | 2021-11-08
05:45 | 2021-11-08
05:43 | 2021-11-08
05:39 | 2021-11-08
05:39 | 2021-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website