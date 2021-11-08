الراعي: لا نستبعد أن يكون هدف المعطلين للحكومة ضرب وحدة لبنان

قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إنه "لا نستبعد أن يكون هدف المعطلين للحكومة ضرب وحدة لبنان وتفكيك الدولة والتمرّد عليها والانفصال عنها وقلب الحقائق وقطع علاقاتها مع أشقائها وإلقاء التهم باطلاً على الذين لا يزالون في كنف الدولة والشرعية".

وجاء كلام الراعي خلال افتتاح دورة مجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك في بكركي، إذ قال: "عندما نلقي نظرة على واقعنا اليوم نشهد اننا نبعد شيئا فشيئا عن هويتنا من دون معالجة للازمة السياسية الحادة التي تتسبب بالازمات الاقتصادية والمالية والمعيشية وبسوء علاقة لبنان مع محيطه العربي، وخلاصنا هو في العودة الى ثوابتنا اللبنانية وهي ثلاث: العيش المشترك والميثاق الوطني والصيغة".