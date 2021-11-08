لبنان

حقائق عن أوضاع القطاع الطبي.. هذا ما كشفه هارون عن المستشفيات

Lebanon 24
08-11-2021 | 02:30
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قال نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون إنّ المواطن يعاني كثيراً وهو لا يستطيع الدخول إلى المستشفيات لأنه تُطلب منه مبالغ كبيرة لا يمكنه تأمينها، وأضاف: "لقد وصلنا إلى سيناريو أصعب من الذي كُنا قد حذرنا منه والخير لقدّام". 
وفي حديث عبر إذاعة "صوت لبنان 100.5"، أشار هارون إلى أن "هناك أدوية كثيرة مفقودة"، معتبراً أنّ "رفع الدعم عن أدوية الأمراض المزمنة ستكونُ له تداعيات كبيرة".
وأردف: "هناك مستشفيات مهددة بالاقفال العام المقبلة وهي التي لا تستوفي فروقات من المواطنين. هناك فوضى كبيرة في تسعيرة المستلزمات الطبية وهي تنعكس مباشرة على المريض ونحن نعمل مع وزارة الصحة على هذا الموضوع وخلال 10 ايام ستصدر لائحة بالمستلزمات".
 
 
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