هل سيتم رفع تعرفة المستشفيات؟

اعتبر النائب عاصم عراجي ان لجنة الصحة النيابية ستدرس غدا في اجتماعها رفع تعرفة المستشفيات، مشدداً على ضرورة ان يبقى الدعم مستمراً على ادوية الامراض المزمنة والمستعصية.عرجي وفي حديث عبر صوت لبنان قال: ان المستلزمات الصحية يجب ان يوضع حد لها، داعياً التفتيش الى مراقبة الشركات عندما تصدر آلية تسعير المستلزمات، واخذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين الذين قاموا بتخزينها.وأضاف: انهيار الليرة هو الذي جعل المريض الضحية.