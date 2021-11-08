لبنان

السيد: هل يمكن أن يعود لبنان إلى ما كان عليه سابقاً؟

Lebanon 24
08-11-2021 | 03:07
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غرّد النائب جميل السيد عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "هل يمكن أن يعود لبنان إلى ما كان؟! سؤال يطرحه اليوم كل لبناني على نفسه، ولمّا لا يجِد جواباً، تصبح الهجرة مع عائلته ملاذه الوحيد، هذا إذا ما كان محظوظاً وحصل على فيزا، فهل يوجد أمل؟ نعم يوجد، لبنان بلد صغير وشعبه حيّ، ولكن، كيف ننقذ السفينة إذا لم يتوقف قادتها عن نخرها بالثقوب؟!". 
 
 
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