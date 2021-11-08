لبنان

"طقس مستقر"....متى تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض؟

Lebanon 24
08-11-2021 | 03:09
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توقعت مصلحة الارصاد الجوية في لبنان،ان يكون الطقس ريفي مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى نهاية الاسبوع مع درجات حرارة فوق معدلاتها حتى يوم الاربعاء حيث تبدأ بالانخفاض التدريجي .
 
الحالة العامة:  
طقس خريفي مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى نهاية الاسبوع مع درجات حرارة فوق معدلاتها حتى يوم الاربعاء حيث تبدأ بالانخفاض التدريجي .
( معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر تشرين الثاني بين 17 و 25 درجة مئوية)

الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين:  
قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع نسبة رطوبة منخفضة .
الثلاثاء:  
قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.
الأربعاء:  
قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة لتعود ضمن معدلاتها .
الخميس:  
قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ورياج ناشطة.
 
الرياح السطحية:   جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية، سرعتها بين 10 و 30كلم/س.
الانقشاع:   جيد
الرطوبة النسبية على الساحل:  
بين 30 و 65 %
حال البحر:   منخفض ارتفاع الموج.
حرارة سطح الماء:   25°م.
الضغط الجوي:   1017 HPA
أي ما يعادل:   763 ملم زئبق
ساعة شروق الشمس:   06:٠02
ساعة غروب الشمس:   16:41
 
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