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لبنان
"طقس مستقر"....متى تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض؟
Lebanon 24
08-11-2021
|
03:09
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توقعت مصلحة الارصاد الجوية في لبنان،ان يكون الطقس ريفي مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى نهاية الاسبوع مع درجات حرارة فوق معدلاتها حتى يوم الاربعاء حيث تبدأ بالانخفاض التدريجي .
الحالة العامة:
طقس خريفي مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى نهاية الاسبوع مع درجات حرارة فوق معدلاتها حتى يوم الاربعاء حيث تبدأ بالانخفاض التدريجي .
( معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر تشرين الثاني بين 17 و 25 درجة مئوية)
الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين:
قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع نسبة رطوبة منخفضة .
الثلاثاء:
قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.
الأربعاء:
قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة لتعود ضمن معدلاتها .
الخميس:
قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ورياج ناشطة.
الرياح السطحية: جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية، سرعتها بين 10 و 30كلم/س.
الانقشاع: جيد
الرطوبة النسبية على الساحل:
بين 30 و 65 %
حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.
حرارة سطح الماء: 25°م.
الضغط الجوي: 1017 HPA
أي ما يعادل: 763 ملم زئبق
ساعة شروق الشمس: 06:٠02
ساعة غروب الشمس: 16:41
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