"طقس مستقر"....متى تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض؟

توقعت مصلحة الارصاد الجوية في لبنان،ان يكون الطقس ريفي مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى نهاية الاسبوع مع درجات حرارة فوق معدلاتها حتى يوم الاربعاء حيث تبدأ بالانخفاض التدريجي .



طقس خريفي مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى نهاية الاسبوع مع درجات حرارة فوق معدلاتها حتى يوم الاربعاء حيث تبدأ بالانخفاض التدريجي .

( معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر تشرين الثاني بين 17 و 25 درجة مئوية)



الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين:

قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع نسبة رطوبة منخفضة .

الثلاثاء:

قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

الأربعاء:

قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة لتعود ضمن معدلاتها .

الخميس:

قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ورياج ناشطة. الحالة العامة:طقس خريفي مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى نهاية الاسبوع مع درجات حرارة فوق معدلاتها حتى يوم الاربعاء حيث تبدأ بالانخفاض التدريجي .( معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر تشرين الثاني بين 17 و 25 درجة مئوية)الطقس المتوقع في لبنان:الإثنين:قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع نسبة رطوبة منخفضة .الثلاثاء:قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.الأربعاء:قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة لتعود ضمن معدلاتها .الخميس:قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ورياج ناشطة.