سلام يجول على المولدات الخاصة: الرئيس ميقاتي يعمل على ايجاد الحل

جال وزير الإقتصاد أمين سلام في منطقة طريق الجديدة للتأكد من التزام أصحاب المولدات الخاصة بتركيب عدادات طبقا للقانون، الا أنه جوبه باعتراض من قبل بعض أصحاب المولدات المخالفين.



وخلال جولته قال سلام: تردُنا إتصالات يومياً حول عدم قدرة المواطن على دفع فواتير الموالدات ولست أنا الوزير الذي سيحلّ مشكلة الكهرباء سنجول في مختلف المناطق ومن بينها الضاحية التي بدأت بتركيب العدّادات.

وأكد سلام ان الرئيس ميقاتي يعمل على تأمين الكهرباء والهدف يكمن في تأمين البنى التحتية لبناء معامل جديدة،

وأفادت مصادر لقناة الـLBCI، بأن الوزير سلام سيتوجه الى الأشرفية، الا أنه لم يعلم إن كان الهدف أصحاب المولدات أو غيرهم.



وعلمت القناة أيضا أن "رئيس تجمع أصحاب المولدات عبدو سعادة اتصل بسلام وتمنى عليه أن لا يتخذ إجراءات قاسية بحق أصحاب المولدات الخاصة".