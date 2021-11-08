لبنان

قنابل "ديناميت" تهزّ الكولا والطريق الجديدة.. ماذا يجري؟

Lebanon 24
08-11-2021 | 03:24
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ذكرت قناة الـ"MTV" أنّ مواطنين ألقوا قنابل ديناميت في الطريق الجديدة والكولا احتجاجاً على جولة وزير الاقتصاد أمين سلام على أصحاب المولدات الخاصّة في المنطقة.

ومع هذا، فقد أشارت المعلومات إلى أن هناك إتجاه نحو إطفاء جميع المولدات في منطقة طريق الجديدة، وذلك احتجاجاً على جولة سلام الذي يُطالب بتركيب عدادات للمولدات الخاصة.

ووفقاً لـ"MTV"، فإنّ أصحاب المولدات يؤكدون أنّ الإجراء غير كافٍ، والمشكلة الاساسية هي في عدم تأمين الكهرباء من الأصل والعدادات كلفتها باهظة.
 
في المقابل، نفى أصحاب المولدات في الطريق الجديدة عبر الـ"LBCI" توجههم لإطفاء مولداتهم كما أُشيع بسبب جولة وزير الإقتصاد على المنطقة.
 
وذكرت القناة أنّ سلام غادر منطقة الكولا بعدما تعذر عليه الكشف عن المولدات، إذ امتنع صاحب المولد عن الإجابة على هاتفه والقدوم للقاء الوزير. 
 
وكان سلام أشار خلال جولته إلى أنه "ترِدُ إلى وزارة الاقتصاد يومياً اتصالات حول  عدم قدرة المواطن على دفع فواتير الموالدات"، وقال: "لست أنا الوزير الذي سيحلّ مشكلة الكهرباء". 

وأردف: "نستجدي دول العالم لنتمكّن من الإضاءة 12 ساعة في اليوم وأصحاب المولدات غطّوا عجز الدولة والحكومة واقعة بين المستهلك وأصحاب المهن وأنا ميزان في الوسط".

وأكدّ سلام أنه "سيجول في مختلف المناطق اللبنانية ومن بينها الضاحية الجنوبية وهناك بدأوا بتركيب العدادات". 
 

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