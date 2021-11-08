لبنان

حسام زكي من بعبدا: المصلحة اللبنانية والخليجية هدف جامعة الدول العربية

Lebanon 24
08-11-2021 | 03:41
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أوضح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، أنه جاء للاطلاع على الموقف اللبناني أولاً، بهدف بذل جهد لتقريب وجهات النظر وحل الإشكال مع السعودية.

ولفت زكي، عقب لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، صباح اليوم الإثنين، إلى أن "المصلحة اللبنانية والخليجية، هي هدف جامعة الدول العربية وسبيلنا للتوصل إلى مخرج لهذا الوضع".
وأكد أن الحوار مع عون كان صريحاً كالعادة، وأشار إلى أنه "سيلتقي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وبنهاية اليوم سيكون هناك شكلاً عامّاً للمسار الذي سنسير فيه وانشاء الله تكون الأمور إيجابية".
وكشف زكي، إلى أنه "إذا احتاج الأمر زيارة إلى السعودية، فإنه سيقوم بذلك".
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