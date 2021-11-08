التوحيد العربي يؤكد ثبات العلاقة مع ارسلان سياسيا وانتخابيا

صدر عن أمانة الإعلام في حزب "التوحيد العربي" التوضيح الآتي:

بعدما ترددت أنباء في بعض المواقع الإلكترونية وعلى صفحات التواصل الاجتماعي عن تباين في العلاقة بين موقفي رئيس حزب "الديمقراطي اللبناني" طلال ارسلان ورئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب، يهم أمانة الإعلام تأكيد ثبات العلاقة مع طلال ارسلان سياسيا وانتخابيا وعلى كافة الصعد".