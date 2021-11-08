لبنان

تحذير من مدير مستشفى طرابلس الحكومي.. هذا ما قاله

Lebanon 24
08-11-2021 | 04:01
A-
A+
Doc-P-883891-637719663617534020.jpg
Doc-P-883891-637719663617534020.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذر مدير مستشفى طرابلس الحكومي ناصر عدرة من ان استمرار مطالبة شركات المواد المخبرية والمستلزمات الطبية المستشفيات الحكومية بتسديد الفواتير على الـ"فريش دولار" (سعر صرف الدولار على سعر السوق)  متذرعين بوقف الدعم من مصرف لبنان سوف يكون له انعكاس كبير على فاتورة المريض ولن يكون باستطاعة المستشفيات الحكومية تامين هذه التكاليف في ظل ارتفاع أيضا أسعار المحروقات(المازوت) بعد رفع الدعم و مطالبة شركات الأوكسجين برفع الأسعار أيضآ.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:56 | 2021-11-08
04:25 | 2021-11-08
05:45 | 2021-11-08
05:43 | 2021-11-08
05:39 | 2021-11-08
05:39 | 2021-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website