تحذير من مدير مستشفى طرابلس الحكومي.. هذا ما قاله

حذر مدير مستشفى طرابلس الحكومي ناصر عدرة من ان استمرار مطالبة شركات المواد المخبرية والمستلزمات الطبية المستشفيات الحكومية بتسديد الفواتير على الـ"فريش دولار" (سعر صرف الدولار على سعر السوق) متذرعين بوقف الدعم من مصرف لبنان سوف يكون له انعكاس كبير على فاتورة المريض ولن يكون باستطاعة المستشفيات الحكومية تامين هذه التكاليف في ظل ارتفاع أيضا أسعار المحروقات(المازوت) بعد رفع الدعم و مطالبة شركات الأوكسجين برفع الأسعار أيضآ.