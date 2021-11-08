التهريب الى سوريا عاد للواجهة... هذه السلع التي تهرب هذه الأيام!

تنشط هذه الايام وخلال الايام الماضية عمليات تهريب الطحين والكثير من المواد الغذائية الاولية من الحدود الشمالية بين لبنان وسوريا، وفق مندوب لبنان 24.



وقد ابلغ شهود عيان من سكان المناطق الحدودية على حركة شاحنات كبيرة يومياً بعد منتصف الليل حتى ساعات الصباح الاولى.