لبنان

مشهد غير مألوف في العدلية.. هذا ما حصل مع وزير في الحكومة!

Lebanon 24
08-11-2021 | 04:02
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شوهد وزير في الحكومة الجديدة، يتمشى في منطقة العدلية، وسط زحمة السير والمارة، متوجهاً الى وزارته من دون مرافقة أو حتى رجال أمن، ما طرح العديد من علامات الاستفهام حول أمن الوزير والخوف من اي اعتراضات قد يتعرض لها .
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