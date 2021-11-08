مشهد غير مألوف في العدلية.. هذا ما حصل مع وزير في الحكومة!

شوهد وزير في الحكومة الجديدة، يتمشى في منطقة العدلية، وسط زحمة السير والمارة، متوجهاً الى وزارته من دون مرافقة أو حتى رجال أمن، ما طرح العديد من علامات الاستفهام حول أمن الوزير والخوف من اي اعتراضات قد يتعرض لها .