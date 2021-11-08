هل ستعود النفايات الى الشارع؟

بات لافتاً عودة النفايات الى الشارع وبشكل كبير في عدد من المناطق ما شكل خوفاً كبيراً لدى السكان، من عودة الأزمة الى الشوارع. وبحسب معلومات لـ"لبنان 24" فان الأزمة المستجدة للنفايات ليست جديدة، بل مردها الى ارتفاع سعر الصرف وتراجع في اليد العاملة، اضافة الى ارتفاع أسعار المحروقات، ما دفع بالشركات الى التخفيف من جولاتها على المناطق، للتخفيف من الكلفة.