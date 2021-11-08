26
o
بيروت
26
o
طرابلس
28
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
27
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
25
o
بشري
25
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
اعتكاف رؤساء الأقلام والمساعدين القضائيين مستمر
Lebanon 24
08-11-2021
|
04:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
ينفذ رؤساء الأقلام والمساعدون القضائيون إعتكافاً كانوا قد أعلنوا عنه الأسبوع الماضي، بحيث يداوم عدد من الموظفين بالحد الأدنى من الحضور ويقومون بتسيير معاملات المهل القانونية وجلسات الموقوفين، علماً أن نسبة الإلتزام بلغت نحو 80 % في عدلية بيروت والمحافظات كافة.
تابع
الأكثر قراءة
أخبارٌ عن ترحيل لبنانيين من الخليج.. هذه حقيقتها
Lebanon 24
أخبارٌ عن ترحيل لبنانيين من الخليج.. هذه حقيقتها
12:06 | 2021-11-07
07/11/2021 12:06:28
Lebanon 24
Lebanon 24
تغريدة جديدة للسفير السعودي... اليكم ما جاء فيها
Lebanon 24
تغريدة جديدة للسفير السعودي... اليكم ما جاء فيها
10:49 | 2021-11-07
07/11/2021 10:49:02
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر "كهرباء لبنان" تتحدث عن ساعات التغذية.. هذا ما كشفته
Lebanon 24
مصادر "كهرباء لبنان" تتحدث عن ساعات التغذية.. هذا ما كشفته
11:09 | 2021-11-07
07/11/2021 11:09:26
Lebanon 24
Lebanon 24
كلفة فاتورة "الإشتراك" ستنخفض بخطوة.. ما هي؟
Lebanon 24
كلفة فاتورة "الإشتراك" ستنخفض بخطوة.. ما هي؟
14:39 | 2021-11-07
07/11/2021 02:39:41
Lebanon 24
Lebanon 24
دوي انفجار يهزّ البداوي - طرابلس
Lebanon 24
دوي انفجار يهزّ البداوي - طرابلس
14:00 | 2021-11-07
07/11/2021 02:00:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:36 | 2021-11-08
الرئيس ميقاتي من المجلس الاقتصادي والاجتماعي: لا أحد يستطيع منع اجراء الانتخابات
04:56 | 2021-11-08
ميقاتي: حققنا خطوات متقدمة مع صندوق النقد والدول حريصة على لبنان
08:50 | 2021-11-08
المرتضى عرض الاوضاع السياسية والثقافية مع سفير ارمينيا
08:44 | 2021-11-08
حميه ناقش مع مدير مؤسسة التمويل الدولية دراسة مشروع تأهيل وتوسعة المطار
08:29 | 2021-11-08
انقطاع الإرسال عن الخطوط التابعة لـ"الفا" في هذه المناطق
08:28 | 2021-11-08
ألفقير يسرق ألفقير... اليكم ما حصل في طرابلس
فيديو
ماغي فرح تتعرض للخيانة من أعز الناس: سرقوا منها مئات آلاف الدولارات.. جنى عمرها طار! (فيديو)
Lebanon 24
ماغي فرح تتعرض للخيانة من أعز الناس: سرقوا منها مئات آلاف الدولارات.. جنى عمرها طار! (فيديو)
02:00 | 2021-11-08
08/11/2021 16:00:43
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان مصري شهير يحتفل بزفاف ابنته.. وجمالها حديث السوشيل ميديا (صور وفيديو)
Lebanon 24
فنان مصري شهير يحتفل بزفاف ابنته.. وجمالها حديث السوشيل ميديا (صور وفيديو)
08:00 | 2021-11-07
08/11/2021 16:00:43
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب يلتفت إلى رئيسه... ويرفع إصبعه الاوسط بوجهه! (فيديو)
Lebanon 24
نائب يلتفت إلى رئيسه... ويرفع إصبعه الاوسط بوجهه! (فيديو)
08:30 | 2021-11-04
08/11/2021 16:00:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact