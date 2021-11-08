اعتكاف رؤساء الأقلام والمساعدين القضائيين مستمر

ينفذ رؤساء الأقلام والمساعدون القضائيون إعتكافاً كانوا قد أعلنوا عنه الأسبوع الماضي، بحيث يداوم عدد من الموظفين بالحد الأدنى من الحضور ويقومون بتسيير معاملات المهل القانونية وجلسات الموقوفين، علماً أن نسبة الإلتزام بلغت نحو 80 % في عدلية بيروت والمحافظات كافة.