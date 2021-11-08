لبنان

الحمص يجتاح الاوتوستراد! (صور)

Lebanon 24
08-11-2021 | 04:25
A-
A+
Doc-P-883911-637719677406095809.jpg
Doc-P-883911-637719677406095809.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 
 
سقطت اكياس حمص من شاحنة وسط اوتوستراد الرئيس اميل لحود، ما ادى الى زحمة سير قليلة نتيجة تخفيف السيارات السرعة.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
إعلام النظام: الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية جنوب تدمر في حمص
lebanon 24
08/11/2021 16:01:00 Lebanon 24 Lebanon 24
"سانا": إصابة 6 جنود سوريين نتيجة عدوان إسرائيلي استهدف مطار التيفور بريف حمص
lebanon 24
08/11/2021 16:01:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاعات السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء ريف حمص
lebanon 24
08/11/2021 16:01:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاعات السورية تتصدى لغارات على ريف حمص (العربية)
lebanon 24
08/11/2021 16:01:00 Lebanon 24 Lebanon 24

اوتوستراد اميل لحود

حمص

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:36 | 2021-11-08
04:56 | 2021-11-08
08:50 | 2021-11-08
08:44 | 2021-11-08
08:29 | 2021-11-08
08:28 | 2021-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website