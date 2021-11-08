اللواء عثمان يرفض تعميم مذكرة التوقيف الغيابية بحق خليل

أفادت معلومات للـ"LBCI"، أن "مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان يرفض تعميم مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة عن القاضي طارق البيطار بحق الوزير السابق علي حسن خليل ويعيدها الى النيابة العامة التمييزية".وذكرت المصادر أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى يترأس إجتماعاً للهيئة العامة لمحكمة التمييز وعلى جدول أعمالها دعاوى مخاصمة الدولة على أفعال إرتكبها القاضي البيطار المقدمة من دياب والمشنوق".