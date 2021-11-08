ميقاتي: حققنا خطوات متقدمة مع صندوق النقد والدول حريصة على لبنان

قال الرئيس نجيب ميقاتي اننا شركاء في خدمة هذا الوطن، واكد ان الحكومة تهتم بالأمن والملف الاقتصادي والمالي وتركز على الموضوع الاجتماعي والبنى التحتية للبلد إضافة إلى الاهتمام بالانتخابات والعلاقات الخارجية فضلاً عن مكافحة الفساد واستقلالية القضاء.

وشدد ميقاتي من المجلس الاقتصادي والاجتماعي على دور القوى الأمنية في حماية الوطن وصون الأمن رغم الأزمة القائمة.

وتابع: ندعم عمل القوات الدولية في الجنوب الذي نسعى للحفاظ على السلم فيه وفق القرار 1701.

واعلن ميقاتي ان الحكومة حققت خطوات متقدمة مع صندوق النقد الدولي والمفاوضات مستمرة معه ونحن على الطريق السليم.

وقال في هذا الإطار: نعقد بشكل متواصل اجتماعات مع البنك الدولي ونرى من قِبله تعاوناً كاملاً، والبنك الدولي هو السند الأساسي للبلاد.

وتابع: نسقت مع شركة "لازار" بشكل مستمر ووضعنا الخطوط الصحيحة للعمل من أجل خطة التعافي الاقتصادي".

وأضاف ميقاتي: علينا العمل على إعادة الثقة بالقطاع المصرفي في لبنان وأسعى بالدرجة الأولى إلى حماية حقوق المودعين.

ولفت إلى ان الخسائر تقع على الجميع ولكن أقل خسائر تقع على عاتق المودع .

وفي ما خصّ سعر النقد، قال: "غايات منصات أسعار العملات المتداولة غير معروفة والاعتماد سيكون بشكل أساسي على منصة "صيرفة" في المستقبل.

وفي ما يتعلق بالبطاقة التمويلية، كشف انه "لم نحصل بعد على التمويل الخاص للبطاقة التمويلية من البنك الدولي".



وأضاف: "نحاول الحصول على التمويل للبطاقة والمنصة بها جاهزة". وأضاف: "نحاول الحصول على التمويل للبطاقة والمنصة بها جاهزة".



وأكّد ميقاتي أن الحكومة تولي الملف التربوي اهتماماً كاملاً، وقال: "بالتعاون مع الأساتذة، استطعنا قطع شوط وتم إطلاق العام الدراسي.



وعن ملف الكهرباء، قال ميقاتي: "يجب تأمين ما بين 10 و15 ساعة تغذية كهربائية للبنانيين والمصدر الوحيد المتوفر حالياً النفط العراقي الذي يعطي تقريباً 4 أو 5 ساعات تغذية يومياً. الأردن أعلن قدرته على مساعدتنا في ملف الكهرباء واتفقنا لكن هناك مشكلة تقنية نعمل على حلّها وسعر الكيلواط سيكون 12 سنت وسنؤمن تقريباً 240 ميغاواط أي ساعتين اضافيتين من التغذية الكهربائية. وفي ما خص مصر، فإنّ المتابعة مستمرة بشأن ملف استجرار الغاز إلى لبنان والعمل متواصل لحلحلة الامور التقنية".



وأردف: "مصادر الطاقة من مصر والأردن والعراق تمكننا من تحقيق هدفنا بالحصول على الكهرباء بين 12 و 15 ساعة يومياً على المدى المنظور، ونسعى على المدى الطويل تأمين انتاج أكثر من 3000 ميغاواط من الكهرباء ما يعني أن التغذية ستغطي لبنان 24/24".



وأشار ميقاتي إلى أن "الحكومة تسعى لإقرار خطة نقل كاملة وجيدة"، موضحاً أن "البنك الدولي يقدم مبلغ 290 مليون دولار لتلك الخطة"، كما أكد أن "إعادة إعمار مرفأ بيروت هو ملف أساسي والمشاريع المرتبطة موجودة".