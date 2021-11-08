المساعدون القضائيون يستثنون جلسات الموقوفين من قرار التوقف عن العمل

صدر عن لجنة المساعدين القضائيين البيان الآتي:

عطفاً على البيان الصادر عن اللجنة بتاريخ 3/11/2021 فيما يتعلق بقضايا الموقوفين، وبما أن هناك صعوبة في فصل موضوع جلسات الموقوفين عن موضوع طلبات تخلية السبيل،لذلك قررت اللجنة إستثناء جلسات الموقوفين من قرار التوقف عن العمل.