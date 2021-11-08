شكويان ضد مزهر من محامي الدفاع عن ضحايا المرفأ الأجانب

تقدم محامو الإدعاء عن الضحايا الأجانب في إنفجار ‎المرفأ فاروق المغربي، مازن حطيط، طارق الحجار وحسام الحاج بشكويين لدى هيئة التفتيش القضائي ومجلس القضاء الأعلى بحق رئيس الغرفة 12 بالإنتداب القاضي حبيب مزهر على خلفية الأخطاء في القرار الصادر عنه بتاريخ 4/11/2021 وفيه كفّ يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، كما ورد في نص الشكويين.

كما تقدم الوكيل القانوني للوزير السابق يوسف فنيانوس بدعوى ردّ القاضية روزين الحجيلي، المستشارة في هيئة محكمة الإستئناف في بيروت الناظرة في دعوى ردّ المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، والتي يرأسها بالإنتداب القاضي حبيب مزهر بدلاً عن القاضي نسيب إيليا.