لبنان

حميه التقى وفدا من الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

Lebanon 24
08-11-2021 | 05:39
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 إستقبل وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه اليوم في مكتبه في الوزارة، وفدا من الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN HABITAT) برئاسة تاينا كريستيانسن. وتناول معه سبل التعاون في مجال قطاع النقل نظرا للاحتياجات الملحة.  
 
وتلقى الوزير حميه دعوة للمشاركة في مؤتمر يعقد الشهر المقبل في السرايا الحكومية ثم في نقابة المهندسين، يعنى بالتنمية المستدامة وسيكون قطاع النقل احد محاور هذا البحث خلال المؤتمر، بإعتباره جزءا من التنمية المستدامة في لبنان.  
ورحب الوزير حميه بالموضوع وأكد استعداده للتعاون في هذه المجالات، وان فريق عمله "سيبدأ الاسبوع المقبل بعقد اجتماعات مع الوفد المكلف بالتنمية للبحث في سبل التعاون بالقطاعات التي تهم الوزارة". 
المصدر: الوكالة الوطنية
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