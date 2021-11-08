الـ"فريش دولار" يهدّد فاتورة المريض!

حذر مدير مستشفى طرابلس الحكومي ناصر عدرة، من ان "استمرار مطالبة شركات المواد المخبرية والمستلزمات الطبية المستشفيات الحكومية بتسديد الفواتير عل الـ"فريش دولار" (سعر صرف الدولار على سعر السوق) متذرعين بوقف الدعم من مصرف لبنان، سوف يكون له انعكاس كبير على فاتورة المريض، ولن يكون باستطاعة المستشفيات الحكومية تأمين هذه التكاليف في ظل ارتفاع أيضا أسعار المحروقات بعد رفع الدعم ومطالبة شركات الأوكسجين برفع الأسعار أيضا".