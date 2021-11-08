بين الـ3900 و"الفريش".. خلاف على قيمة الايجار ينتهي بخسائر كبيرة!

قام المواطن محمد ه. بتحطيم محتويات محل لبيع وتصليح الهواتف الخلوية في مدينة صيدا يعود للمواطن حسن ب. كان قد استأجره، وقدرت الخسائر بأكثر من 10 آلاف دولار.وبحسب المستأجر، فإن صاحب المحل كان يستوفي الإيجار منه على سعر صرف 1500 ليرة ومن ثم تم الاتفاق على استيفاء ايجار المحل على سعر صرف ال 3900 ليرة، لكنه بدأ يطالب المستأجر بـ500 دولار "فريش" الامر الذي رفضه الاخير وطالبه بإكمال ما تبقى له من أشهر على سعر 3900، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للاعلام.وأظهرت كاميرا المراقبة في المحل دخول صاحب المحل وتكسيره لمحتويات المحل من اجهزة خلوية واكسسوارات وديكور قبل ان يخرج.وحضرت القوى الامنية الى المكان وتم توقيف المعتدي ليوم واحد على ان يتكفل بتعويض الخسائر خلال 10 ايام.