لبنان

عون: لبنان حريص على أفضل العلاقات مع السعودية ودول الخليج

Lebanon 24
08-11-2021 | 06:16
A-
A+
Doc-P-883983-637719745476125709.jpg
Doc-P-883983-637719745476125709.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد رئيس الجمهورية ميشال عون أن "لبنان حريص على افضل العلاقات مع الدول العربية ولا سيما السعودية ودول الخليج".
 
ودعا عون خلال استقباله الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي "للفصل بين مواقف الدولة اللبنانية وما يصدر عن افراد او جماعات خصوصا اذا ما كانوا خارج مواقع المسؤولية".
 
ورحّب بأي مسعى للجامعة العربية لإعادة العلاقات الأخوية مع السعودية، وقال: "معالجة ما حدث مؤخراً يجب ان يكون من خلال حوار صادق بين البلدين".
 
وأضاف عون: "لبنان لن يتردد في اتخاذ أي موقف يساعد في تهيئة الأجواء لمصارحة تأخذ في الاعتبار السيادة الوطنية والحرص المتبادل على مأسسة العلاقات".
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:36 | 2021-11-08
04:56 | 2021-11-08
08:50 | 2021-11-08
08:44 | 2021-11-08
08:29 | 2021-11-08
08:28 | 2021-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website