عون: لبنان حريص على أفضل العلاقات مع السعودية ودول الخليج

أكد رئيس الجمهورية ميشال عون أن "لبنان حريص على افضل العلاقات مع الدول العربية ولا سيما السعودية ودول الخليج".

ودعا عون خلال استقباله الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي "للفصل بين مواقف الدولة اللبنانية وما يصدر عن افراد او جماعات خصوصا اذا ما كانوا خارج مواقع المسؤولية".

ورحّب بأي مسعى للجامعة العربية لإعادة العلاقات الأخوية مع السعودية، وقال: "معالجة ما حدث مؤخراً يجب ان يكون من خلال حوار صادق بين البلدين".

وأضاف عون: "لبنان لن يتردد في اتخاذ أي موقف يساعد في تهيئة الأجواء لمصارحة تأخذ في الاعتبار السيادة الوطنية والحرص المتبادل على مأسسة العلاقات".