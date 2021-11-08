لبنان

شقير بعد لقائه دريان: العلاقات مع الخليج خط أحمر

Lebanon 24
08-11-2021 | 06:40
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 إستقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وفد الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير الذي قال بعد اللقاء: "اللقاء مع صاحب السماحة دائما جيد ومفيد وغني بتوجيهاته وبرؤيته لجميع الأمور، ووضعناه في أجواء الوضع الاقتصادي والاجتماعي السيىء بل المتهالك. بعدما ضربت جميع قطاعاتنا، القطاع الصناعي اليوم بخطر. وقد أبلغنا سماحته بتصميم معظم الصناعيين على الهجرة. الصناعة اذا غادرت لبنان لا تعود إلا بعد سنوات. نسمع مواقف تتحدث عن كرامة الشعب اللبناني والمواطن اللبناني، وأي كرامة لشعب لا يجد قوت يومه ولا حليب أطفاله ولا دواء مرضاه ولا كهرباء ولا ماء فكيف تعرفون الكرامة؟! بتفقيره وتجويعه وإذلاله هل هذه هي الكرامة؟! الكرامة في ان يجد المواطن اللبناني دولته قد أمنت له كل حاجاته التي تجعل منه مواطنا منتجا مستقرا آمنا يتعلم أولاده في المدارس والجامعات ويجدون كل مقومات العيش الكريم، هذه الكرامة بأن يشعر المواطن بالاكتفاء. أما اليوم فان الشعب اللبناني للأسف يعيش في إذلال مستمر".
 
أضاف: "نحن منذ سنين نقول إن العلاقات مع دول الخليج خط أحمر، شاء من شاء وأبى من أبى. اقتصادنا مبني على حسن التعاون مع دول الخليج من حيث الاستيراد والتصدير، والاستثمار. نتمنى على المخلصين أن يسعوا دائما لإعادة هذه العلاقات اللبنانية العربية الخليجية وخاصة مع المملكة العربية السعودية بأسرع وقت ممكن".
 
وختم: "معروف اليوم أن هناك فريقا لا يعرف الى أين يأخذنا، وهناك غياب تام للكثير من القوى السياسية. اليوم، نناشد كما ناشد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الجميع بصحوة ضمير، واستقالة وزير، لو حصلت، لكنا انقذنا بها صناعة لبنان، ولكن للأسف نعلم من وراء عدم الاستقالة وما هي أسبابها".
المصدر: الوكالة الوطنية
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