بيرم تسلم مذكرة رؤساء مراكز الشؤون الاجتماعية طالبته تأمين حقوق المستخدمين

استقبل وزير العمل مصطفى بيرم اليوم في مكتبه في الوزارة، وفدا من رؤساء مراكز وزارة الشؤون الاجتماعية في مختلف المناطق. وقد سلم الوفد الوزير بيرم مذكرة طالبت بتأمين حقوق المستخدمين العاملين في الوزارة لجهة الرواتب والمساعدة الاجتماعية الطارئة، ومتابعة موضوع التثبيت عبر مشروع القانون الموجود في مجلس النواب.ووعد وزير العمل بمتابعة هذه المطالب وطرحها مباشرة في لقائه اليوم مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وبالتنسيق مع وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار.