محافظ بيروت أصدر بلاغاً الى أصحاب المولدات الخاصة... هذا ما جاء فيه

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، بأن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود أصدر بلاغاً الى أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة (الاشتراك) ضمن نطاق مدينة بيروت جاء فيه:إلحاقاً بالبلاغ عدد 2595 تاریخ 10/3/2021 والبلاغ التأكيدي عدد ٩٤٨٠ تاريخ 01/09/2021 ( إعتماد الأسعار التوجيهية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه على قاعدة عداد الكيلو واط ساعة ).وبناءً على القرار رقم 40/1/أ.ت تاریخ 07/10/2021 المتعلق بالية تصريح أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة)، الذي ألزم أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة وعلى نفقتهم بتركيب عدادات ألكتروميكانيكية للمشتركين لديهم على أن تكون مطابقة للشروط المحددة في المادة الثانية من القرار رقم 100/1/أ.ت تاريخ 06/06/2018 وفي حال تكفل المشترك شراء العداد على نفقته يتوجب على صاحب المولد حسم ثمنه من فاتورة الإشتراك الشهري،وبما أن المهلة المعطاة لذلك إنتهت بتاريخ 07/11/2021 واستكمالاً للإنذارات ذات الصلة المبلغة من قبل الأجهزة الفنية المختصة في البلدية الى جميع أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة،فإن المراقبين التابعين لمصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت، سيباشرون خلال مهلة أسبوع من تاريخه، القيام بأعمال التفتيش على مولدات الكهرباء ( الإشتراك) للتثبت من تركيب العدادات المطلوبة، تحت طائلة إتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة،منها تنظيم محاضر ضبط بحق المتخلفين وتكليفهم بدفع الرسوم والغرامات المتوجبة لإشغال الأملاك العامة البلدية، وختم المولدات بالشمع الأحمر ومصادرتها لصالح الإدارة عند الاقتضاء .