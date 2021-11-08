لبنان

زكي بعد لقائه وزير الخارجية: نأمل ان تذهب الامور في الاتجاه السليم

Lebanon 24
08-11-2021 | 06:51
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استقبل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي الذي صرح بعد اللقاء:

كما تعلمون وكما صرحت سابقا منذ بداية هذا اليوم فإن هدف الزيارة هو الحوار مع القيادات اللبنانية حول الازمة مع دول الخليج وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية والتعرف على الموقف اللبناني وما الذي يمكن ان يتم عمله او تقديمه لنتمكن من حلحلة الازمة الحالية في العلاقة والبدء في رأب الصدع الموجود حاليا.
اضاف :"الحوار مع  الوزير بو حبيب كان  جادا وصريحا ووضعته في تصور الامين العام للجامعة في هذا الموضوع وما  فهمناه من خلال الاتصال مع الجانب السعودي ، واعتقد أن المسألة بالنسبة لمتابعيها  واضحة جدا ، ما يجب القيام به من اجل البدء في معالجة الازمة الحالية هو واضح ويجب علينا جميعا ان نستمر في العمل الجاد لأن العلاقة بين لبنان ودول الخليج هي علاقة قديمة، و بين لبنان والمملكة السعودية علاقة قديمة وراسخة ومهمة للطرفين، وبالتأكيد مهمة للبنان  ونسعى الى ان تستعيد هذه العلاقة زخمها  وحيويتها القديمة، لكن طبعا هذا الامر  يحتاج الى عمل وجهد نأمل ان يؤمنه الجميع ويسعى الى تحقيقه.
وردا  على سؤال قال زكي: ان المسألة هي أبعد من توصيف للحرب و ما قيل كان موقفا متكاملا من الوضع في اليمن وماقيل رأى فيه الاخوة في المملكة السعودية إساءة، وبالتأكيد هو أمر يخرج عن القرارات العربية في شأن الوضع في اليمن وبالتالي الحديث عن ان المسألة بسيطة،كلا هي ليست كذلك، المسألة هي ابعد وأهم من ان تُعامَل بشكل فيه استخفاف. الوضع كله يحتاج الى استمرار الجهود ونأمل ان تذهب الامور في الاتجاه السليم .
بدوره شكر الوزير بو حبيب مجيء السفير زكي الى لبنان موفدا من الامين العام للجامعة العربية، وقال :"دور الجامعة العربية مقدس ونقدره كثيرا في لبنان لانها صلة الوصل بين الدول العربية ونحن نتمسك بالجامعة ومساعدتها من اجل القيام بأي مسعى بين اي دولتين عربيتين".
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