وزير الدفاع الوطني يلتقي سفير هنغاريا

استقبل وزير الدفاع الوطني موريس سليم سفير هنغاريا في لبنان جيزا ميهاليي في زيارة وداعية لمناسبة قرب انتهاء مهامه في لبنان. وعرض الوزير سليم مع السفير ميهاليي الذي رافقه الملحق العسكري الكولونيل جوزف غولياس، العلاقات الثنائية وتفعيل التعاون بين وزارتي الدفاع في كلا البلدين.