لبنان

وزير المالية استقبل طليس وبحثا في دعم البلديات وقطاع النقل البري

Lebanon 24
08-11-2021 | 07:10
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استقبل وزير المالية يوسف الخليل رئيس اتحادات النقل البري ومسؤول البلديات في حركة أمل بسام طليس. وتم البحث خلال الاجتماع في ضرورة تأمين الأموال لتثبيت المتطوعين في المديرية العامة للدفاع المدني، إنجاز مبنى سراي محافظة بعلبك - الهرمل ودعم البلديات للقيام بدورها.
 
كما تم عرض موضوع دعم قطاع النقل البري كما اتفق عليه في السرايا الحكومية، وفق بيان المكتب الاعلامي في وزارة المالية.
المصدر: الوكالة الوطنية
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