لبنان

كلاس عرض مع وفد منتدى الشباب الإسلامي نشاطاته في لبنان

Lebanon 24
08-11-2021 | 07:22
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استقبل وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس وفد منتدى الشباب الإسلامي برئاسة رئيسه طه آيهان، وضم نائبه محمد هزيمة (لبنان) ومديره العام رسول عمروف (أذربيجان) ومدير الديوان محمد محلي.
 
حضر اللقاء رئيس دائرة العلاقات العامة في الوزارة حسن شرارة ومستشاري الوزير الدكتورة ميرنا صبرا والمحامي ابراهيم شويري، وأمين سر مكتبه حسين عمر أمين.
 
وقد شكر الوزير كلاس  للمنتدى الأنشطة الشبابية التي يقوم بتنفيذها في لبنان، وآخرها النشاط الفني الذي اختتم مساء الجمعة الفائت برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري، واعتبرها كما الزيارة، في الإطار الداعم، وخصوصا في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها بلدنا.
 
وجرى نقاش حول توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة والمنتدى "تكون بمثابة خطة مكتوبة لمرحلة مستقبلية. وقدم آيهان نموذجا لهذه المذكرة. وأبدى الوزير كلاس اهتمامه بالمذكرة ووعد بدراستها بالسرعة القصوى وإنجازها في الأطر القانونية المعتمدة محليا.
 
وبحث المجتمعون في تنظيم أنشطة مستقبلية من قبل المنتدى في مختلف المناطق اللبنانية، بما يخدم أهدافه وتطلعاته، ويخدم الشباب اللبناني في آن.
المصدر: الوكالة الوطنية
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