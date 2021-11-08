لبنان

ثلاثة جرحى جراء حادث سير على طريق عام مجدل عنجر

Lebanon 24
08-11-2021 | 07:34
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نقل عناصر من الدفاع المدني ثلاثة جرحى الى مستشفى تعنايل العام اصيبوا جراء تعرضهم لحادث سير وقع على طريق عام مجدل عنجر-البقاع.
 
 
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