في طرابلس... أحد القضاة يتعرض للاعتداء

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرض قاضي التحقيق في الشمال جناح عبيد لتهجّم من قبل المحامي مأمون المصري بسبب إصدار القاضي مذكرات توقيف بحق بعض أبناء عائلة المصري المتوارين عن الأنظار على خلفية التخطيط لعملية ثأر عقب وفاة أحد أقاربهم منذ فترة على إحدى محطات البنزين.يذكر أن القاضي عبيد مشهود له بمناقبيته ونزاهته وعدم خضوعه إلى محاولات السياسيين للتدخل في عمل السلطة القضائية.