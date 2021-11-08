لبنان

في طرابلس... أحد القضاة يتعرض للاعتداء

Lebanon 24
08-11-2021 | 07:37
A-
A+
Doc-P-884021-637719792613078669.jpg
Doc-P-884021-637719792613078669.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرض قاضي التحقيق في الشمال جناح عبيد لتهجّم من قبل المحامي مأمون المصري بسبب إصدار القاضي مذكرات توقيف بحق بعض أبناء عائلة المصري المتوارين عن الأنظار على خلفية التخطيط لعملية ثأر عقب وفاة أحد أقاربهم منذ فترة على إحدى محطات البنزين.

يذكر أن القاضي عبيد مشهود له بمناقبيته ونزاهته وعدم خضوعه إلى محاولات السياسيين للتدخل في عمل السلطة القضائية.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:01 | 2021-11-08
11:18 | 2021-11-08
10:40 | 2021-11-08
10:23 | 2021-11-08
10:16 | 2021-11-08
10:12 | 2021-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website