هيئة الاشراف لاطار الاصلاح والتعافي واعادة الاعمار سلمت ميقاتي أولويات الاصلاح

أعلنت هيئة الإشراف لاطار الاصلاح والتعافي واعادة الاعمار، في بيان، انها التقت صباح اليوم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، "في اطار دعوة وجهها الى كل من المجموعة الاستشارية وهيئة الاشراف لاطار الاصلاح والتعافي واعادة الاعمار".وأشارت الى ان اللقاء "شكل فرصة لمناقشة اولويات الاصلاح والتعافي والتقدم المرجو من الحكومة. وقدم اعضاء الهيئة مجموعة المواقف وملاحظاتهم التي كانت قد وردت في بياناتهم العلنية منذ استلامهم لمهامهم في آب الماضي، وهي تلخص المواقف والملاحظات على العمل الحكومي في إطار هذه الخطة".ودعا اعضاء الهيئة "الحكومة إلى القيام بالتدابير اللازمة بغية تحقيق الإصلاحات والتدخلات المرجوة لتنفيذ بنود خطة الإصلاح والتعافي واعادة الاعمار التي كانت حكومة الرئيس ميقاتي قد أوردتها في بيانها الوزاري"، مشيرة الى ان "من اولويات العمل المطلوبة:-حماية التحقيق في قضية انفجار المرفأ من التدخلات السياسية والعمل بشكل فوري على اقرار الاصلاحات المطلوبة لضمان استقلالية القضاء لا سيما التشريعية منها.- القيام بكل ما يلزم لتفعيل قانون الوصول الى المعلومات وتطبيق قانون المشتريات العامة.- وضع خطة الأمان الاجتماعي كأولوية في العمل الحكومي والبدء بتنفيذها باسرع وقت.- ضمان الشفافية في معايير توزيع المساعدات الإنسانية وتوفير المعلومات اللازمة لمراقبة مدى وصول هذه المساعدات إلى المستفيدين الفعليين.- إجراء التعيينات الضرورية للهيئات والمجالس المعنية كافة في الإصلاح مثل قطاع الكهرباء وهيئة مكافحة الفساد وغيرها.- تأمين اجراء الانتخابات النيابية في موعدها وبطريقة عادلة ونزيهة وديمقراطية.- القيام بالإصلاحات الاقتصادية والمالية الآنية لاسيما اقرار الموازنة العامة واستكمال التدقيق الجنائي واصلاح القطاع المالي وضمنها الخسائر".