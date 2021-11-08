في احدى مناطق لبنان... حيوان مفترس (صورة)

أفادت مندوبة "لبنان 24" ان أحد المزارعين فقد في منطقة "طليا" في البقاع خروفا من خواريفه، ما جعله يظن ان احدهم قد سرقه. وخلال البحث عنه وجد آثارا له مبعثرة في اراض مجاورة لمنزله. وبعد تتبعها تمكن من العثور على بقايا الخروف الذي يبدو أن أحد الحيوانات المفترسة التهمه.