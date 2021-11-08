لبنان

الجيش: جلسات تدريبية لعناصر من اللواء اللوجستي

Lebanon 24
08-11-2021 | 08:25
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أقام الجيش جلسات  تدريبية لعناصر من اللواء اللوجستي حول التمرّس على تعهد الآلية نوع RWMIK  ومساعفتها باشراف فريق تدريب بريطاني متخصص.
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