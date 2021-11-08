انقطاع الإرسال عن الخطوط التابعة لـ"الفا" في هذه المناطق

افادت "الوكالة الوطنية للاعلام" في زحلة ان اهالي بلدة بر الياس في البقاع الاوسط يعانون من انقطاع الإرسال عن الخطوط التابعة لشركة "الفا" للإتصالات. ويناشد الاهالي الشركة بالقيام بواجبها لإصلاح هذه المشكلة.يذكر ان المواطنين راجعوا الشركة بهذه المشكلة منذ اكثر من شهر لكن من دون اي نتيجة ومن دون معرفة اسباب العطل.