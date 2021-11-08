المرتضى عرض الاوضاع السياسية والثقافية مع سفير ارمينيا

استقبل وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في الوزارة اليوم ، سفير أرمينيا في لبنان فاهاكن اتابيكيان في زيارة بروتوكولية ، تم خلالها البحث في الأوضاع والتطورات الحاصلة في لبنان والمنطقة، والعلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الصعد لاسيما الثقافية منها.وشدد الطرفان على "أهمية توطيد وتوثيق اواصر التعاون الثقافي الثنائي في مجالات عدة منها "الفن التشكيلي، المسرح والفنون الفولكلورية ".وقد لفت السفير الارمني الى ان "شعب أرمينيا يتطلع الى مشاركة ثقافية ناشطة مع كل شرائح المجتمع اللبناني وطبعا من ضمنهم الأرمن في لبنان الذين يشاركون في النشاطات الثقافية المتنوعة محليا وعالميا" .