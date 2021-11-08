دعوى مخاصمة قضاة من الوزيرين خليل وزعيتر

تقدم وكيل الوزيرين السابقين النائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل المحامي محمد زعيتر أمام النيابة العامة التمييزية بإستحضار دعوى مخاصمة قضاة ضد الدولة اللبنانية، ممثلة بهيئة القضايا في وزارة العدل، لإبطال عدد من القرارات موضوع الدعوى وهي:القرار الصادر عن محكمة التمييز المدنية، الغرفة الخامسة المؤلفة من القضاة جانيت حنا، رئيسة منتدبة والمستشارين القاضيين نويل كرباج وجوزيف عجاقة، والقاضي ب"عدم إبلاغ القاضي المطلوب رده المحقق العدلي طارق البيطار والخصوم لطلب الرد المقدم من المدعيين وعدم قبول طلب الردّ.