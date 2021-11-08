محطات تخلط البنزين بمواد اخرى.. وهذا ما قاله وزير الطاقة عن الكهرباء

عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة برئاسة رئيس اللجنة النائب نزيه نجم وحضور مقرر اللجنة النائب حكمت ديب والنواب: محمد الحجار، محمد خواجة، حسين الحاج حسن، حسين جشي، قاسم هاشم، جوزف اسحاق، سيزار أبي خليل، وهبه قاطيشا، عدنان طرابلسي، بلال عبد الله وعلي درويش.كما حضر الجلسة: وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض والمدير العام للنفط المهندسة اورور فغالي.نجموقال نجم: "اطلعنا من وزير الطاقة على وضع الكهرباء والخطة لمعالجة الازمة واستجرار الغاز من مصر والكهرباء من الاردن والمراحل التي وصل اليها المشروعان. واطلعنا من معاليه على اسعار النفط والمحروقات والبنزين والمازوت والغاز وجدول تركيب الاسعار والخطة التي يعمل عليها في وزارته من أجل بناء معامل جديدة وكيفية تمويلها والمهم ان نؤمن الكهرباء ونفيد البلد ونوصل الغاز ولنعط من دير عمار أربع ساعات. واذا جاءت الكهرباء من الاردن بحدود الساعتين الى ساعتين ونصف والفيول من العراق بحدود اربع ساعات لنصل الى ما بين عشر ساعات او11 ساعة ليس اكثر من ذلك. واذا تأمن التمويل وصار هناك دراسة لبناء مصانع جديدة، وبذلك يكون لدينا مصانع تنتج بحدود الف ميغا. وذلك يحتاج الى تمويل وهناك خطوات عدة يجب ان تتخذ من قبل الحكومة وعليها واجبات وان تضع خطة للكهرباء والاقتصاد ولكل البلد".فياضوقال وزير الطاقة وليد فياض: "من ضمن برامجنا الطاقة الشمسية، فهي التي تكمل التغذية التي سنضعها على كهرباء لبنان. والطاقة الشمسية تكون اوفر لنا وهي أفضل للبيئة والكلفة جيدة. وهناك عروض اليوم. لدينا برنامج فيه 12 مشروعا وكل واحد 15 ميغاوات بالطاقة الشمسية تقدموا بهم قبل ان أكون موجودا في الوزارة. وطلبت ان تتم دراسة هذا الملف وطريقة تقديم هذه العروض والتصفيات التي حصلت حتى وصلنا الى 12 مشاركا لانه اذا كان وضعهم جيدا لنمشي الى الامام. وضروري ان يكون هناك تمويل والضمانات اللازمة التي يبحث عنها القطاع الخاص وسنجرب ان نحل العثرات المتعلقة بالتمويل".فغاليبدورها، قالت فغالي عن وضع البنزين: "هناك محطات تخلط البنزين. وسعر البنزين غال ويتم خلطه بمواد ثانية بأقل سعر. والبنزين يصل بشكل صحيح. ولكن على الاراضي اللبنانية يصبح التلاعب ونحن مستعدون ان نفحص عينات في المختبرات للتاكد من النوعية".